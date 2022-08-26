مجلة أمريكية: البابا فرنسيس يعتقد أن الناتو يتحمل مسؤولية النزاع في أوكرانيا

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قالت مجلة Foreign Affairs ، إن البابا فرنسيس يؤيد الرأي القائل بأن الناتو يتحمل مسؤولية بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وجاء في مقالة كتبتها للمجلة فيونا هيل التي عملت كمستشارة للشؤون الروسية لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، و أنجيلا ستينت الأستاذة بجامعة جورج تاون، أن روسيا تعتقد أن الغرب بقيادة الأمريكيين يشن حربا بالوكالة ضدها في أوكرانيا، ويتفق البابا فرنسيس مع هذا الرأي.

وأضافت المقالة: "على المستوى الدولي، حاز الاعتقاد بأن الناتو والغرب الجماعي يشنان حربا بالوكالة ضد روسيا، على الكثير من المؤيدين، من العلماء المعروفين إلى البابا فرنسيس، الذي قال إنه ربما تمت إثارة النزاع في أوكرانيا بشكل ما".

ووفقا للمقالة، يواصل الكثير من السياسيين المحللين في الغرب، الجدل حول ذنب الناتو في تأجيج النزاع في أوكرانيا.

وتابعت المقالة: "وسواء أرادت أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو إقامة علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، فإن أيا من هذه الجهود يشكل إهانة لتاريخ روسيا وكرامتها".

في مايو الماضي، قال البابا فرنسيس في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن تصرفات الناتو بالقرب من حدود روسيا قد تكون السبب الذي دفع موسكو إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة.

واعترف الحبر الأعظم أنه يصعب عليه الإجابة على السؤال، حول ما اذا كان من الصواب تزويد أوكرانيا بالسلاح.