living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجلة أمريكية: البابا فرنسيس يعتقد أن الناتو يتحمل مسؤولية النزاع في أوكرانيا

26
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت مجلة Foreign Affairs ، إن البابا فرنسيس يؤيد الرأي القائل بأن الناتو يتحمل مسؤولية بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وجاء في مقالة كتبتها للمجلة فيونا هيل التي عملت كمستشارة للشؤون الروسية لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، و أنجيلا ستينت الأستاذة بجامعة جورج تاون، أن روسيا تعتقد أن الغرب بقيادة الأمريكيين يشن حربا بالوكالة ضدها في أوكرانيا، ويتفق البابا فرنسيس مع هذا الرأي.

وأضافت المقالة: "على المستوى الدولي، حاز الاعتقاد بأن الناتو والغرب الجماعي يشنان حربا بالوكالة ضد روسيا، على الكثير من المؤيدين، من العلماء المعروفين إلى البابا فرنسيس، الذي قال إنه ربما تمت إثارة النزاع في أوكرانيا بشكل ما".
ووفقا للمقالة، يواصل الكثير من السياسيين المحللين في الغرب، الجدل حول ذنب الناتو في تأجيج النزاع في أوكرانيا.

وتابعت المقالة: "وسواء أرادت أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو أو إقامة علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة، فإن أيا من هذه الجهود يشكل إهانة لتاريخ روسيا وكرامتها".

في مايو الماضي، قال البابا فرنسيس في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن تصرفات الناتو بالقرب من حدود روسيا قد تكون السبب الذي دفع موسكو إلى إطلاق العملية العسكرية الخاصة.

واعترف الحبر الأعظم أنه يصعب عليه الإجابة على السؤال، حول ما اذا كان من الصواب تزويد أوكرانيا بالسلاح.

RIA Novosti
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout