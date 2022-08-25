للمرة الأولى.. تعيين أول وزير للقهوة في العالم

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كشف رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، عن حكومته التي لم تضم وجوها جديدة فحسب، وإنما استحدثت مناصب جديدة أبرزها "وزير القهوة" و"زيت النخيل".

وقال مارابيه الذي أعيد انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر، إن منصب وزير القهوة الذي يعد الأول من نوعه في العالم، يعبّر عن حرص الحكومة على الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي.

وأضاف رئيس الوزراء الذي عيّن أيضا وزيرا لزيت النخيل: "لدينا أرض وشعبنا من المزارعين، لذا علينا تشجيع المواطنين على الانخراط في الإنتاج الزراعي"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وكلّف مارابيه وزير القهوة الجديد بمهمة "إنعاش زراعة البن لجلب المزيد من عائدات التصدير إلى البلاد. أريد أن أرى المزيد من القهوة المزروعة لدينا تصدّر إلى الأسواق العالمية".

وحظي بن بابوا غينيا باهتمام أسواق عالمية في السنوات الأخيرة، حيث تقدم مقاه في أستراليا والولايات المتحدة واليابان القهوة المصنوعة من حبوب مزروعة في ذلك البلد الإفريقي.

ويهيمن صغار المزارعين في القرى على إنتاج البن في بابوا غينيا، حيث ينتجون ما يقرب من 85 في المئة من المحصول السنوي للبلاد.

ووفق وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، فإن عائدات زراعة البن تمثل مصدر دخل لما يقرب من مليوني شخص في بابوا غينيا.

ويعد البن ثاني أكبر سلعة زراعية في البلاد بعد زيت النخيل، حيث يمثل 27 في المئة من إجمالي الصادرات الزراعية و6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.