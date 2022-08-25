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دولة آسيوية تسجّل أدنى معدّل خصوبة في العالم.. ومخاوف بتقلص عدد السكان!

25
AUGUST
2022
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كشفت وكالة الإحصاء الوطنية في كوريا الجنوبية أن البلاد حطمت رقمها القياسي السابق لأدنى معدل خصوبة في العالم العام الماضي.

وتراجع معدّل الخصوبة الإجمالي في البلاد، والذي يمثل متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة في حياتها، إلى 0.81 في عام 2021 – بانخفاض ثلاث نقاط من 0.84 في العام السابق، حسبما كشفت الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الكورية.

ووفقا للوكالة، وُلد 260600 طفل فقط في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 51.7 مليونا العام الماضي، ما زاد المخاوف بشأن تقلص عدد السكان وشيخوختهم.

كما بلغ معدّل الخصوبة 4.53 في عام 1970 عندما بدأت الحكومة في سيول جمع البيانات لأول مرة. وكان في انخفاض مستمر منذ ذلك الحين، مع تسارع الانخفاض في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وسط الاضطرابات المالية.

وانخفض الرقم إلى أقل من 1.0 في عام 2018، حيث واجه الشباب الكوري البطالة وارتفاع أسعار الإسكان ورعاية الأطفال والتعليم.

الى ذلك، تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية لأول مرة على الإطلاق في عام 2020.

ويتطلب بلد ما معدل خصوبة يبلغ 2.1، ما يعني أن المرأة تلد طفلين على الأقل، حتى تتمكن من الحفاظ على حجم سكانها دون الهجرة.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تعد سيول جزءًا منها، انخفاضًا في معدل الخصوبة منذ عقود.

ومع ذلك، فإن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة من بين 38 عضوًا لديها هذه العلامة أقل من واحد. وفي الولايات المتحدة، بلغ معدل الخصوبة 1.66 في عام 2021، بينما كان في اليابان 1.37.

 روسيا اليوم

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