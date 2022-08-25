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يختار سيارته بكبسة زر.. تعرف على مواصفات منزل رونالدو الجديد

25
AUGUST
2022
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يبدو أن المنزل الذي ينوي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الانتقال إليه، برفقة جورجينا رودريغيرز، وأطفاله الخمسة، سيتميز بموصفات مميزة وعصرية.

وحسبما ذكرت "ذا صن"، فإن رونالدو ينوي شراء نادي "أويتافوس" للغولف، ليهدمه فيما بعد، نظرا لأنه يشوه إطلالة منزله الخلابة، في كونتا دي ماريينا بمنطقة الريفييرا البرتغالية.

وتقول المصادر، إن رونالدو يريد من المنزل، الذي تبلغ تكلته 17 مليون جنيه إسترليني، أن يضمن خصوصيته برفقة عائلته.

ويدور الحديث عن تجهيز المنزل بمرآب ضخم مزود بالمصاعد، ومساحته تتسع لـ 30 سيارة فائقة السرعة، متطور لدرجة أن رونالدو قادر على اختيار السيارة التي يريد قيادتها منه بكبسة زر.

كما ينوي النجم البرتغالي شراء مقلع رخام إيطالي لضمان بقاء التصميم الرخامي للمنزل حصريا له فقط.

وكشفت "ذا صن"، في وقت سابق من هذا العام أن تكلفة العقار ارتفعت من 10 ملايين جنيه إسترليني إلى 17 مليون جنيه إسترليني، لكن من المنتظر أن يرتفع السعر إلى مستوى أعلى، حيث يقوم بضبط خططه مع كبير المهندسين المعماريين، فيتور فيتورينو.

ومن المقرر الانتهاء من العمل في العقار الذي تبلغ مساحته 12000 قدم مربع في أوائل العام المقبل.

ويتميز العقار بأجنحة غرف نوم واسعة، تتمتع جميعها بإطلالات خلابة على البحر، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وتشتمل المخططات أيضا على سينما ومنتجع صحي وغرفة ألعاب.

وأفادت التقارير أن محامي رونالدو يتفاوضون مع مالك نادي أويتافوس للجولف، ميغيل تشامباليمود، إلا أن الأخير لم يستجب لطلبات التعليق بعد.

 

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