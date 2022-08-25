المندوبة الأمريكية: لن نعترف بأي استفتاءات على الأراضي الأوكرانية

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أكدت الخارجية الأمريكية أنها تعتزم الإبقاء على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، مشيرة إلى أنها تواصل البحث عن سبل تسوية الخلافات بشكل بناء.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحفيين، يوم الأربعاء، إن “نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان التقت أمس 23 أغسطس بالسفير الصيني لدى الولايات المتحدة. نحن نبقي على قنوات الاتصال مع الصين مفتوحة، وسنبقي عليها لاحقا”.

وأشار إلى أن بكين “أغلقت بعض القنوات الرئيسية للاتصال وعلقت التعاون حول عدد من القضايا المهمة التي لها تأثير حول العالم”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة تواصل البحث عن السبل المفتوحة والبناءة لتسوية الخلافات بيننا”.

وعقد اللقاء بين شيرمان والسفير الصيني وراء الأبواب المغلقة، ولم تعلن الخارجية الأمريكية عن أي تفاصيل بشأنه.