بالفيديو- "ناسا" تبثّ تسجيلا لصوت قادم من "ثقب أسود"؟

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بثت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تسجيلا لصوت قالت إنه قادم من ثقب أسود، يقع على بعد 250 سنة ضوئية من كوكب الأرض.

ويشبه الصوت المسموع العويل الصادر من الريح، والتقط من مركز مجموعة مجرات بيرسيوس، وبثته الوكالة لتوفر فرصة للبشر من أجل سماعه.

وقالت الوكالة في تغريدة إنه على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن حالة الفراغ في الفضاء تمنع انتقال الأصوات، لكن الغازات المحيطة بالثقب الأسود جعلت صوته مسموعا.

وقال موقع "ساينس آرت" العلمي إن "العويل" الفضائي يشبه صوتا "غاضبا ومخيفا"، وأضف أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخراج هذه الموجات الصوتية وجعلها مسموعة.

وتم استخراج الموجات الصوتية شعاعيا، أو إلى الخارج من الثقب الأسود الهائل في مركز مجموعة بيرسيوس، وتدور في اتجاه عكس عقارب الساعة.

ويقول الموقع إنه يمكن أن يكون تحويل البيانات المرئية مثل هذه إلى صوت طريقة جديدة رائعة لتجربة الظواهر الكونية تحمل قيمة علمية أيضا.

عربي21