اطلاق إراهبات كاثوليكيات خطفن في نيجيريا

A + A -

أطلق مسلحون نيجيريون راهبات كاثوليكيات خطفن في وقت سابق هذا الأسبوع في ولاية إيمو بجنوب شرق نيجيريا، حسبما اعلنت الشرطة اليوم.



وكثيرا ما تنفذ عصابات إجرامية عمليات خطف في الدولة الأفريقية الأكثر تعدادا للسكان، لكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تزايدا في استهداف أبناء الكنائس.



وقال المتحدث باسم شرطة ولاية إيمو مايكل أباتام لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" "أطلقت الراهبات الأربع الموقرات. أفرج عنهن أمس".



وأكد أن الراهبات أطلقن "سالمات"، لكنه لم يؤكد ما إذا دفعت فدية.

ونادرا ما تؤكد الشرطة دفع فدية للخاطفين في نيجيريا.



وخطفت الراهبات الأحد في محيط أوكيغوي أثناء توجههن لحضور القداس، في أحدث هجوم في جنوب شرق البلاد حيث تتفاقم أعمال العنف الانفصالية.