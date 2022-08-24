قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بيوتر فروبليوفسكي، تثبت مرة أخرى الطبيعة الإرهابية والمعادية للإنسانية في كييف.

وقالت زاخاروفا إنه “من المستحيل أن نتخيل كيف أن سفيرا، شخصا مدعوا لتعزيز العلاقات الثنائية، ينخرط علانية في تقويض الانسجام بين الأعراق في البلد المضيف، داعيا إلى تدمير مواطني هذا البلد على أساس قومي”.

واستدعت وزارة الشؤون الخارجية في كازاخستان، فروبليوفسكي للاحتجاج على تصريحاته المعادية للروس. وتم إبلاغ السفير “برفض مثل هذه الدعوات، وتعارضها مع أنشطة السفير”.

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للسفير الأوكراني لدى كازاخستان بيوتر فروبليوفسكي، يتحدث فيه عن ضرورة قتل “أكبر عدد ممكن من الروس”.