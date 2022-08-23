أعلنت منظمة اليونيسكو عن منح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل جائزة “فيليكس أوفوي بوانيي” للسلام لجهودها في استضافة اللاجئين.

منحت لجنة تحكيم اليونيسكو جائزة “فيليكس هوفويت بوانيي” للسلام لعام 2022 إلى المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل تقديرا على جهودها في استضافة اللاجئين.

وقال طبيب النسائية، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، دينيس موكويغي أن “جميع أعضاء لجنة التحكيم تأثروا بقرارها الشجاع في عام 2015 بقبول أكثر من 1.2 مليون لاجئ، أغلبهم من سوريا والعراق وأفغانستان وإريتريا”.

وأضاف: “هذا هو الإرث الذي تركته وراءها”.