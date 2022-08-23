«جيمس ويب» يلتقط صوراً مذهلة لكوكب المشتري

A + A -

كشف تلسكوب «جيمس ويب»، أكبر وأقوى تلسكوب فضائي في العالم، عن مناظر غير مسبوقة لكوكب المشتري.

ووفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد التقط التلسكوب صور أكبر كوكب في النظام الشمسي في يوليو (تموز) الماضي.

وتظهر الصور بالتفصيل الشفق القطبي (مزيج من الألوان تشكلها الشمس على قطبي المشتري) والعواصف العملاقة والأقمار والحلقات المحيطة بالمشتري.

ووصف علماء الفلك الصور بأنها «مذهلة» و«لا تصدق».

وقالت إيمكي دي باتر، عالمة الفلك بجامعة كاليفورنيا: «لم نشاهد كوكب المشتري بهذا الشكل المذهل من قبل. ولم نكن نتوقع حقاً أن تكون المشاهد جيدة بهذا الشكل. إنه أمر لا يصدق»

ومهمة تلسكوب «جيمس ويب»، التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، هي مهمة دولية تقودها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» مع شركائها من وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية

وتم إطلاق التلسكوب لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ويقع حالياً على بعد حوالي 1.6 مليون كيلومتر من الأرض