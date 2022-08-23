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تلقى لبنان عرضا تركيا أوليا للاستثمار والحفر في البلوكات النفطية والغازية اللبنانية لا سيما الحدودية منها"، بحسب ما كشف مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء.



وأوضح المصدر أن "العرض التركي يُظهر إرادة جدية بالاستكشاف والحفر والاستثمار في البلوك رقم (9) وعلى طول الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل".



وأشار المصدر إلى أن "الشركات الأوروبية العاملة في مجال التنقيب في لبنان، تحديداً توتال الفرنسية، ارتبكت من العرض التركي، مما يعني إمكانية أن تبادر إلى تسريع عمليات الاستكشاف في البلوكين 4 و9".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت عن مصادر تأكيدها أن اتفاق ترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل سيتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ.



وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن "تسوية من هذا القبيل يعمل عليها عاموس هوخشتاين الوسيط الأميركي لإنهاء النزاع الحدودي لترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل".



بينما نقلت قناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن "إسرائيل قدمت من خلال الوسطاء عرضا جديدا للبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية، لكن أكدت أن موضوع منصة "كاريش" للغاز لا تنازل فيه".