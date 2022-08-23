ماكرون: الغرب مستعد لدعم كييف "على الأمد الطويل" في الحرب ضد روسيا

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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن يتواصل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي "على الأمد الطويل"، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".



وبعد 6 أشهر من بدء الحرب، قال ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام المشاركين في مؤتمر منصة القرم في كييف: "لم يتغير تصميمنا ونحن مستعدون لمواصلة هذا الجهد على الأمد الطويل".



واضاف: "يعد عدم الاستقرار الذي طرأ على النظام الدولي والاضطرابات التي أعقبت ذلك على المستوى الإنساني، من ناحية الطاقة والغذاء، عواقب خيار اتخذته روسيا وحدها بمهاجمة أوكرانيا في 24 شباط".



وتابع "لا يمكن أن يكون هناك أي ضعف أو روح تنازل في مواجهة ذلك، لأن الأمر مرتبط بحريتنا، من أجل الجميع، وبالسلام في كل مكان حول العالم".



وزود حلفاء أوكرانيا في الغرب كييف معدات عسكرية بقيمة مليارات الدولارات ومساعدات أخرى ساهمت في منع هزيمتها سريعا. لكنهم استبعدوا الدخول في الحرب مباشرة ضد القوات الروسية التي باتت تسيطر على أجزاء واسعة من شرق أوكرانيا وجنوبها.