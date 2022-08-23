المقداد يعلق على التقارير حول التقارب بين سوريا وتركيا

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قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، إن دمشق تثمن الجهود التي تبذلها روسيا وإيران بهدف إصلاح ذات البين بين سوريا وتركيا، وأكد أن هناك استحقاقات لابد أن تفي بها أنقرة.

وفي مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء في موسكو، شدد وزير الخارجية السوري على ضرورة أن تنسحب تركيا من الأراضي السورية وتوقف دعمها للتنظيمات الإرهابية.

وقال المقداد إن الذي اعتاد على دعم الإرهاب لا يمكن الثقة به.

وأضاف المقداد أن الولايات المتحدة تنهب ثروات الشعب السوري والمحروقات في الوقت الذي يشكو فيه الشعب السوري نقصا حادا في هذه المواد.

وأوضح أن واشنطن مستمرة في دعم الإرهاب في سوريا، مأدى إلى تدمير البنى التحتية والاقتصاد السوري.

وأكد أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بدون انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ووقف دعمها للتنظيمات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالدور الروسي لاصلاح العلاقات بين الدولتين قال لافروف إن موسكو تمارس هذا الدور منذ سنوات بما في ذلك صيغة أستانا، والتي تشارك فيها وفود من سوريا وتركيا.

وأضاف لافروف أن روسيا تعتبر أنه من الضروري التوصل لاتفاقات فيما يخص الوجود التركي في الشمال السوري وأن يتم هذا الأمر عبر قنوات دبلوماسية.