أوكرانيا: دولتان أوروبيتان فقط لا تزودنا بالسلاح

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أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها تتلقى أسلحة من جميع دول أوروبا "باستثناء بلدين اثنين فقط"، لمواجهة الهجوم الروسي.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في لقاء تلفزيوني نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، إن "من بين الدول الأوروبية، فقط المجر والنمسا لا تزودان أوكرانيا بالسلاح".

وأشار كوليبا إلى أن "العديد من الدول التي لم تزود مناطق الصراع مطلقا بالأسلحة في التاريخ الحديث، غيرت موقفها (...)، بل إن بعض الدول غيرت تشريعاتها الوطنية لهذا الغرض".

وتابع الوزير الأوكراني: "باستثناء المجر والنمسا كدولتين محايدتين، فإن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ليس من المحرمات بالنسبة لأي دولة أوروبية، رغم أنه كان كذلك".