وزير الطاقة السعودي: “أوبك بلس” يمكنها خفض الإنتاج في أي وقت

ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن حالة الغموض والتكهنات، التي لا تستند إلى واقع، حول سوق النفط لها آثار سلبية على السوق، مشيرا إلى أن ذلك يشمل مزاعم عن انخفاض الطلب وأخرى عن عودة كميات كبيرة من الإمدادات، والحديث حول وضع حد سعري على النفط الخام ومنتجاته، إضافة إلى العقوبات والحظر.