وزير الطاقة السعودي: “أوبك بلس” يمكنها خفض الإنتاج في أي وقت

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قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن “أوبك بلس” لديها وسائل لمواجهة التحديات بينها خفض الإنتاج، مؤكدا أن العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022، سيبدأ قريبا.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن تصريحات ابن سلمان جاءت خلال مقابلة خاصة مع وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن حالة الغموض والتكهنات، التي لا تستند إلى واقع، حول سوق النفط لها آثار سلبية على السوق، مشيرا إلى أن ذلك يشمل مزاعم عن انخفاض الطلب وأخرى عن عودة كميات كبيرة من الإمدادات، والحديث حول وضع حد سعري على النفط الخام ومنتجاته، إضافة إلى العقوبات والحظر.
وتابع: “كل تلك الأمور تؤثر سلبا على السوق ولا تستند إلى دليل في الواقع”، مضيفا: “السوق الفورية والسوق الآجلة ينفصلان عن بعضهما بشكل متزايد”.