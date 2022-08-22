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كيف جاءت نتيجة فحص المخدرات لرئيسة وزراء فنلندا؟

22
AUGUST
2022
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أعلن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الاثنين ، إن نتائج اختبار المخدرات الذي أجرته الأخيرة جاء سلبيا. وذلك بعد اتهامات لها بتعاطي المخدرات بعد ظهورها في حفل صاخب.

وقال مكتب مارين في بيان إن "اختبار المخدرات الذي خضعت له رئيسة الوزراء سانا مارين في 19 أغسطس لم يكشف عن وجود مخدرات.. وقد تم توقيع نتائج الاختبار من قبل الطبيب".

وأفاد إيدا فالين، المستشار الخاص لرئيسة الوزراء بأنه "تم اختبار عينة بول مارين لفحص العديد من المخدرات، مثل الكوكايين والأمفيتامين والقنب والمواد الأفيونية"، مضيفا: "كان الاختبار اختبار عقار شامل. لم نختار الطريقة التي تم بها الاختبار".

وخضعت مارين لهذا الفحص بعد أن تم تداول مقاطع الفيديو على الإنترنت الأسبوع الماضي، تظهر فيه وهي ترقص وتغني في حفل في حانة خاصة.

وعلقت مارين، 36 سنة، عن تكهنات بشأن تعاطي المخدرات في الحفلة الخاصة: "لم أكن أتعاطى المخدرات، ولم أتعاطى شيئا سوى الكحول. لقد رقصت، وغنيت، واستمتعت بوقتي، وفعلت أشياء قانونية تماما. كما أنني لم أر الآخرين من حولي يتعاطون المخدرات".

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