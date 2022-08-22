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قتلتها إمرأة أوكرانية... روسيا تكشف تفاصيل اغتيال إبنة ألكسندر دوغين!

22
AUGUST
2022
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وجهت روسيا اليوم الإثنين اتهاما مباشرا لأوكرانيا بالمسؤولية عن مقتل ابنة مفكر شهير مقرّب من الكرملين.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن جهاز العمليات الخاصة الأوكراني وراء حادث انفجار سيارة ابنة الفيلسوف ألكسندر دوغين.
وأوضح أن منفذة عملية اغتيال داريا دوغين غادرت (البلاد) عبر مقاطعة بسكوف إلى إستونيا.
مؤكدة أن منفذة عملية اغتيال داريا امرأة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.
قُتلت ابنة حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرب موسكو بانفجار سيارة كانت تستقلها، وسط ترجيحات بأن والدها كان المستهدف من الهجوم.
وبحسب وسائل إعلام حكومية، فإن داريا دوغينا وهي صحفية روسية بارزة، لقيت حتفها بعد أن اشتعلت النيران في سيارتها أثناء عودتها إلى المنزل.
وعقب الحادث أعلنت السلطات الروسية فتح تحقيق في القضية التي تشتبه بضلوع أوكرانيا بها.
ووالد داريا ألكسندر دوغين هو كاتب وفيلسوف روسي، يُنسب إليه الفضل في كونه "المرشد الروحي" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ويُزعم أن له تأثيرا كبيرا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما وصفته مجلة فورين أفيرز بأنه "عقل بوتين".
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