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تعقد قمة خماسية عربية اليوم، بمدينة العلمين المصرية المطلة على ساحل البحر المتوسط وتجمع بين مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت قناة “اكسترا نيوز” الاخبارية المصرية أن “لقاء مرتقبًا يجمع بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات بالعلمين”.

وحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي جدول اللقاء أو ما سيناقش من نقاط.

إلا أن القناة أشارت إلى تناول بعض القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

كما من المتوقع أن يتم التباحث حول موضوعات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.

والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمطار العلمين وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن “لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية”.

وأضاف: “تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية”.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها محمد بن زايد إلى مصر بعد تنصيبه رئيسا لدولة الامارات في أيار.