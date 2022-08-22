أسعار الغاز في أوروبا تواصل الارتفاع وتسجل أعلى مستوى في نحو 6 أشهر

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تواصل أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعدت بنسبة 15% وتجاوزت مستوى 2900 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي تعاملات اليوم، صعدت العقود الآجلة للغاز بنسبة 15% إلى مستوى 2900 دولار لكل ألف متر مكعب، وجاء ذلك وفقا لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF.

وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق في أوروبا قد سجلت أعلى مستوى منذ مارس الماضي، أي في نحو 6 أشهر.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن ضخ الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.