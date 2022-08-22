الأكبر منذ 2018.. واشنطن وسول تبدآن مناورة عسكرية مشتركة

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في خطوة من المتوقع أن تثير غضبا في بيونيغيانغ، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورة عسكرية مشتركة منذ العام 2018.

ومن المتوقع أن تثير هذه المناورات الضخمة، التي تحمل اسم "أولتشي فريدوم شيلد" وستستمر من 22 أغسطس حتى الأول من سبتمبر، غضب الجارة الشمالية، التي صعّدت في الآونة الأخيرة من تهديداتها النووية.

وتعد واشنطن أبرز حليف أمني لسول، حيث تنشر نحو 28,500 جندي أميركي على أراضيها لحمايتها من جارتها النووية.

ومن المعروف أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يجريان مناورات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة، غير أنهما يشددان على أن هذه المناورات ذات طابع دفاعي، في حين تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تدريبات على شن غزو لأراضيها.

وتمثل هذه المناورة استئنافا للمناورات العسكرية واسعة النطاق بين البلدين بعد تعليقها بسبب تفشي جائحة كوفيد، وبعد جولات غير مثمرة من المفاوضات مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن "أهمية هذه المناورات المشتركة هي إعادة بناء التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتمتين الموقف الدفاعي المشترك".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مناورات "أولتشي فريدوم شيلد"، غير أنها عادة ما تشمل تدريبات ميدانية مشتركة، برية وبحرية، على صد هجمات والقيام بهجمات مضادة.