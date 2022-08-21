الجيش المصري يعلن عن انطلاق “هرقل 2”

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أعلن الجيش المصري إنطلاق التدريب ” هرقل – 2 ” بمشاركة قوات خاصة من السعودية والإمارات واليونان وقبرص والأردن والولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية والبحرين.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري أن فعاليات التدريب تستمر عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وقال رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة اللواء أركان حرب خالد أحمد شوقي في كلمة خلال مراسم الإفتتاح إن هذا التدريب “هام للإرتقاء بالقدرات القتالية وتوحيد الرؤى لمجابهة التحديات المشتركة”.

وقال المتحدث العسكري أن التدريبات تشمل مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لترسيخ إحترام قواعد القانون الدولي الإنساني المنظمة للصراعات المسلحة .

وتتضمن المرحلة الأولى من التدريب إجراءات دمج وتعارف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم ، ومعرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، فضلا عن عقد محاضرات فى مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.