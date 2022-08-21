سانا: القوات الأمريكية تكثف سرقاتها للنفط السوري من حقول الجزيرة

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أفادت وكالة “سانا” بأن القوات الأمريكية أخرجت خلال الأيام الأخيرة عشرات الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة السورية، وقامت بنقلها لقواعدها في الأراضي العراقية.

وقالت مصادر أهلية لـ “سانا” إن القوات الأمريكية نقلت فجر اليوم الأحد رتلا مؤلفا من 137 صهريجا معبأة بالنفط المسروق من الحقول السورية، بالتواطؤ مع قوات “قسد” المرتبطة بها، إلى قواعدها في الأراضي العراقية المجاورة، وذلك عبر معبر المحمودية “غير الشرعي” بريف اليعربية.

ولفتت المصادر إلى أن الرتل خرج على دفعتين، الأولى تضمنت 122 صهريجاً، والثانية 15 صهريجا.

كما أقدمت القوات الأمريكية في السادس عشر من الشهر الجاري على إخراج حمولة 65 صهريجا من النفط من حقول الجزيرة السورية ونقلتها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.