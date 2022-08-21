living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق: “الحكمة” و”العصائب” تردان على الصدر: نؤيد المناظرة التي دعوت إليها

21
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رد عضوان ينتميان إلى”الإطار التنسيقي” اليوم الأحد، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأعلنا تأيدهما لدعوته إلى إجراء مناظرة تلفزيونية بين الجانبين، تبث على الهواء مباشرة.

وكتب عضو المكتب السياسي في “تيار الحكمة”، بليغ أبو كلل، على حسابه في تويتر: “على الرغم من أن سماحة السيد مقتدى الصدر لم يعلن أي مفاوضات سابقة، إلا إنني أؤيد دعوته العلنية للمناظرة”.

وأضاف: “أقترح أن ينتدب سماحته ممثلا رسميا عنه (ربما وزيره – وزير القائد) وأن ينتدب “الإطار التنسيقي” ممثلا عنه، فتكون مناظرة لمرة أو أكثر على غرار انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهي مبادرة مهمة لحل الأزمة”.

من جهته كتب عضو المكتب السياسي في حركة “عصائب أهل الحق” محمود الربيعي على تويتر: “المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحا للجمهور وكشفا للمخفي من الأمور”.

وأضاف: “أنا أؤيد الدعوة لها (للمناظرة) بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقيادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف، على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة”.

ويوم أمس قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر: “أيها الشعب العراقي الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود إعلامكم بأننا قدمنا مقترحا إلى الأمم المتحدة لجلسة حوار، بل مناظرة علنية وببث مباشر، مع الفرقاء السياسيين أجمع، فلم نر تجاوبا ملموسا منهم”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout