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رد عضوان ينتميان إلى”الإطار التنسيقي” اليوم الأحد، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأعلنا تأيدهما لدعوته إلى إجراء مناظرة تلفزيونية بين الجانبين، تبث على الهواء مباشرة.

وكتب عضو المكتب السياسي في “تيار الحكمة”، بليغ أبو كلل، على حسابه في تويتر: “على الرغم من أن سماحة السيد مقتدى الصدر لم يعلن أي مفاوضات سابقة، إلا إنني أؤيد دعوته العلنية للمناظرة”.

وأضاف: “أقترح أن ينتدب سماحته ممثلا رسميا عنه (ربما وزيره – وزير القائد) وأن ينتدب “الإطار التنسيقي” ممثلا عنه، فتكون مناظرة لمرة أو أكثر على غرار انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهي مبادرة مهمة لحل الأزمة”.

من جهته كتب عضو المكتب السياسي في حركة “عصائب أهل الحق” محمود الربيعي على تويتر: “المناظرات العلنية المباشرة من أكثر الأساليب الديمقراطية وضوحا للجمهور وكشفا للمخفي من الأمور”.

وأضاف: “أنا أؤيد الدعوة لها (للمناظرة) بين ممثل لقيادة التيار وممثل لقيادة الإطار، لنضع النقاط على الحروف، على أن تكون ثمرة المناظرة التسليم بالحقائق والاحتكام للدستور والقانون وإنهاء الأزمة”.

ويوم أمس قال زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر: “أيها الشعب العراقي الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود إعلامكم بأننا قدمنا مقترحا إلى الأمم المتحدة لجلسة حوار، بل مناظرة علنية وببث مباشر، مع الفرقاء السياسيين أجمع، فلم نر تجاوبا ملموسا منهم”.