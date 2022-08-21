وقال شويغو في مقابلة مع برنامج “أخبار الأسبوع”، اليوم الأحد: “بالطبع ، يتعامل علماؤنا ومصانعنا معها. نحن ننظر من جانبين. الأول هو إمكانية مكافحة هذه الأسلحة وكيف، وما الذي يمكن أن يجابهها. من ناحية أخرى، كيف يمكن إصابتها، ومعرفة أهم عيوبها. هذا العمل لا يزال مستمرا، وهو يجري بنجاح كبير بشكل عام”.

وأشار الوزير بشكل خاص إلى مدفع هاوتزر “أم-777” والأنظمة الصاروخية الأجنبية ومجمعات “NLAW” المضادة للدبابات وصواريخ “جافلين” وأنظمة “ستينغر” والأسلحة النارية الأجنبية وغيرها. وأكد أن مدفع هاوتزر “أم-777” وصواريخ “جافلين”، يتم إصلاحها بشكل صعب للغاية.

وتابع: “لقد تعلمنا التعامل معها ونعرفها ونفهمها ونراها. لكن نطاق إطلاقها أقل مرتين تقريبا من نطاق إطلاق النار من أنظمة “كورنيت” التابعة لنا. في هذا الصدد لا يمكنني تفويت فرصة الإعلان عن أسلحتنا. ويخص ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة وأنظمتنا المضادة للدبابات”.