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السجن 13 عاماً لملياردير صيني-كندي مختفٍ منذ 2017

21
AUGUST
2022
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حكمت محكمة في شنغهاي أمس (الجمعة) على الملياردير الصيني الكندي شياو جيان هوا، الذي لم يظهر علنا منذ عام 2017، بالسجن 13 عاما وتغريم شركته «تومورو» 55.03 مليار يوان (8.1 مليار دولار)، وهو رقم قياسي في الصين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت محكمة شنغهاي الابتدائية المتوسطة إنه تم اتهام شياو و«تومورو هولدنغز» بسرقة ودائع عامة والاستخدام غير القانوني لأموال والرشوة.

وأضافت أنه تم تخفيف العقوبة لأن كلا من شياو المولود في الصين وشركته اعترفا بجرائمهما وتعاون في إعادة المكاسب غير القانونية وإعادة الخسائر.

وقالت المحكمة إن شياو وشركته «انتهكا بشكل خطير نظام الإدارة المالية» و«أضرا بالأمن المالي للدولة»، مع تغريم قطب الأعمال 6.5 مليون يوان إضافي على هذه الجرائم.

وأوضحت وزارة الخارجية الكندية أنها على علم بتقارير إعلامية عن الحكم وأن مسؤوليها سيراقبون القضية والضغط من أجل منح شياو زيارة قنصلية.

وأضافت في بيان أن «الافتقار إلى الشفافية في الإجراءات القانونية لشياو مثير للقلق للغاية، وكذلك الافتقار المستمر إلى الزيارات القنصلية، مما يمنعنا من أن نكون قادرين على تقييم سلامته»

الشرق الأوسط
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