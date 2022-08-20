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روسيا تتهم أوكرانيا بتسميم بعض جنودها

20
AUGUST
2022
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اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، السبت، بتسميم بعض جنودها في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، في أواخر يوليو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن عددا من الجنود الروس نُقلوا إلى مستشفى عسكري مصابين بعلامات تسمم خطير، في 31 يوليو. وأظهرت الاختبارات وجود مادة “توكسين البوتولينوم ب” السامة في أجسادهم.

وأضافت في بيان: “فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيماوي الذي أجازه نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، تعكف روسيا على جمع أدلة داعمة مع نتائج جميع التحليلات”.

ولم تذكر موسكو عدد الجنود الذين عانوا من التسمم أو حالتهم الآن. ولم تحدد طبيعة “الأدلة الداعمة”.

وتوكسين البوتولينوم من النوع ب هو سم عصبي يمكن أن يسبب التسمم الغذائي عند تناوله في منتجات غذائية ملوثة سابقا، لكن يمكن أن يكون له استخدامات طبية أيضا.


وردا على ذلك، قال مستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية، إن “التسمم المزعوم ربما نجم عن تناول الجنود الروس لحوما معلبة منتهية الصلاحية”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال مستشار وزارة الداخلية، أنطون جيراشتشينكو، على تطبيق المراسلة “تيليغرام”: “لم توضح الوزارة (وزارة الدفاع الروسية) ما إذا كان التسمم ناتجا عن لحوم معلبة منتهية الصلاحية، والتي غالبا ما يوجد فيها توكسين البوتولينوم. وقد اشتكت قوات الاحتلال على نطاق واسع من تأخر حصص الغذاء منذ الأيام الأولى لغزو أوكرانيا”.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنها تجري تحقيقا إضافيا في واقعة أدت إلى إصابة فولوديمير سالدو، مدير الإدارة الروسية في منطقة خيرسون المحتلة بأوكرانيا، بالمرض.

وأصيب سالدو، وهو رئيس بلدية سابق لمدينة خيرسون، بالمرض في أوائل أغسطس. وكان قد تم تعيينه لرئاسة المنطقة التي تحمل نفس الاسم عندما اجتاحتها القوات الروسية في أوائل مارس

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