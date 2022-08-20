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بالصور: 16 قتيلاً في حادث سير مروع في تركيا!

20
AUGUST
2022
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أفادت وكالة "الأناضول" التركية، عن مقتل 16 شخصا واصابة 21 آخرون، في حادث مروري بولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، مشيرة إلى أن حافلة ركاب اصطدمت بفرق انقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر في منطقة نزيب، على طريق "طرسوس-أضنة-غازي عنتاب" السريع.

ولفتت إلى أن الحافلة اصطدمت أيضا بعربة بث مباشر تابعة لوكالة "إخلاص" للأنباء، كانت تغطي حادثة تدحرج السيارة.

وأعلن حاكم غازي عنتاب، داوود غُل، في تصريح صحفي، ارتفاع عدد القتلى من 15 إلى 16 شخصا، بينهم 4 من الكادر الصحي.

وسبق أن أعلن الوالي أن الحادث أسفر عن مقتل 15 شخصا بينهم 3 عمال إطفاء، وموظفين اثنين من الكادر الصحي، وصحفيين اثنين، بحسب معلومات أولية، فيما كان عدد المصابين 22.

وأوضح في التصريحات التي أدلى بها لدى تفقده موقع الحادث، أن الحافلة انقلبت على بعد 200 متر من مكان تدحرج السيارة، وانزلقت لتصطدم بفرق الإنقاذ.    

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