بالصور- التحضيرات الأخيرة لحفل زفاف بن أفليك وجينيفر لوبيز في جورجيا

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تتناقل وسائل الإعلام العالمية بكثرة تفاصيل حفل زفاف النجمة العالمية جينيفر لوبيز والممثل الأميركي بن أفليك الذي سيقام في نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يقيما حفل زفافهما الثاني في جورجيا بعد مرور أكثر من شهر على زواجهما الأول في لاس فيغاس. ومن المتوقع أن يحضر 100 ضيف للزفاف الذي يشارك بن وجينيفر في تحضيراته.

ولا شك في أن جينيفر وبن يعملان بجد لتحقيق زفاف الأحلام وقد انتشرت صوراً لهما عبر وسائل التواصل، بينما يقومان بشراء كل ما يلزمهما في شوارع جورجيا قبل الزفاف.

وشرحت صحيفة "الديلي ميل" أن الاحتفالات ستستمر لثلاثة أيام وسيشمل اليوم الأول حفل عشاء وسيتبع ذلك حفل الزفاف وسيختتم الزوجان احتفالاتهما بحفلة شواء ونزهة يوم الأحد.

ورصدت عدسات الكاميرات تحضيرات الحفل الضخم التي ضمت باحة بالقرب من المنزل مجهزة بالألعاب النارية والكثير من الأشجار والزهور البيضاء وطاولات العشاء الفخمة والمزينة بديكور ناعم.

ومن المتوقع أن ترتدي جينيفر لوبيز فستان زفاف خاصاً لها من تصميم صديقها رالف لورين مصنوعاً في إيطاليا، بعد أن ارتدت سابقاً فستانين مختلفين لحفل زفافها في فيغاس وفستان زفاف من فيلم قديم عملت عليه، وآخر من تصميم "زهير مراد".

وسيحضر الحفل جيمي كيميل ويسي أفليك، وليا ريميني، وجين فوندا، ورينيه زيلويغر ومات ديمون ودريا دي ماتيو.

ويشار إلى أن والدة بن أفليك، كريستوفر آن بولدت تعرضت لإصابة في ساقها عند تواجدها في منزل ابنها. وتم نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف.