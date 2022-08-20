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روسيا على طريق التخلّص من الدولار واليورو في العلاقات التجارية.. نظام عالمي جديد؟

20
AUGUST
2022
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كشف نائب وزير الخارجية الروسي “ألكسندر بانكين” أنّ روسيا ستسعى الى التخلص من الدولار واليورو في العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء.

وأشار بانكين في تصريح لوكالة “تاس” الى أنه “على خلفية الضغط الجيوسياسي المتزايد من قبل الغرب، الطريقة الوحيدة لضمان استقرار العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين روسيا وشركائها هي التخلص من استخدام العملات التي أصبحت “سامة”، وقبل كل شيء الدولار الأميركي واليورو، والانتقال إلى الحسابات بالعملات المقبولة، أي العملات الوطنية قبل كل شيء”.

كما اعتبر أن النموذج الحالي للنظام المالي العالمي، الذي أسسته واشنطن، تبيّن أنه “غير قابل للاستخدام في ظروف العالم متعدد الأقطاب، وهو تحول في جوهر الأمر إلى أداة لتحقيق الأهداف السياسية لمجموعة واحدة من الدول”.

إلى ذلك، أضاف بانكين أنه “من الواضح أنه في الظروف الراهنة يعتزم الغرب مواصلة استغلال وضعه المتميز. ويسرّنا أن الكثير من الدول التي تتابع فرض العقوبات غير المسبوقة وغير الشرعية ضد روسيا، بدأت بالتفكير في التخلص من الدولار في أنشطتها الاقتصادية الخارجية، لغرض ضمان سيادتها”، معتبرًا أنه “تبين أن المهمة قابلة للتحقيق تمامًا في حال توفر الإرادة السياسية”.

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