الصين تحكم على ملياردير بالسجن 13 عامًا وتغريم شركته 8 مليار دولار

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أصدرت محكمة في شنغهاي حكمًا على الملياردير الصيني الكندي “شياو جيان هوا”، الذي لم يظهر علنا منذ عام 2017، بالسجن 13 عامًا وتغريم شركته تومورو 55.03 مليار يوان (8.1 مليار دولار)، وهو رقم قياسي في الصين.

وقالت محكمة شنغهاي الابتدائية المتوسطة إن “شياو وتومورو هولدنجز” اتُهما بسرقة ودائع عامة واستخدام غير قانوني للأموال والرشوة.

وأضافت أن العقوبة خُفّفت لأنّ شياو المولود في الصين اعترف بجرائمه وتعاون في اعادة المكاسب غير القانونية واعادة الخسائر.

الى ذلك، أشارت المحكمة الى أن شياو وشركته “انتهكا بشكل خطير نظام الإدارة المالية” و”أضرّا بالأمن المالي للدولة”، مع تغريم قطب الأعمال 6.5 مليون يوان إضافي على هذه الجرائم.

أمّا وزارة الخارجية الكندية فقالت إنها على علم بتقارير إعلامية عن الحكم، وإن مسؤوليها سيراقبون القضية والضغط من أجل منح شياو زيارة قنصلية.

وأضافت في بيان أن “الافتقار إلى الشفافية في الإجراءات القانونية للسيد شياو مثير للقلق للغاية ، وكذلك الافتقار المستمر إلى الزيارات القنصلية، مما يمنعنا من أن نكون قادرين على تقييم سلامته”.

ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة تومورو هولدينغز للتعليق.