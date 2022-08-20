living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الصين تحكم على ملياردير بالسجن 13 عامًا وتغريم شركته 8 مليار دولار

20
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أصدرت محكمة في شنغهاي حكمًا على الملياردير الصيني الكندي “شياو جيان هوا”، الذي لم يظهر علنا منذ عام 2017، بالسجن 13 عامًا وتغريم شركته تومورو 55.03 مليار يوان (8.1 مليار دولار)، وهو رقم قياسي في الصين.

وقالت محكمة شنغهاي الابتدائية المتوسطة إن “شياو وتومورو هولدنجز” اتُهما بسرقة ودائع عامة واستخدام غير قانوني للأموال والرشوة.

وأضافت أن العقوبة خُفّفت لأنّ شياو المولود في الصين اعترف بجرائمه وتعاون في اعادة المكاسب غير القانونية واعادة الخسائر.

الى ذلك، أشارت المحكمة الى أن شياو وشركته “انتهكا بشكل خطير نظام الإدارة المالية” و”أضرّا بالأمن المالي للدولة”، مع تغريم قطب الأعمال 6.5 مليون يوان إضافي على هذه الجرائم.

أمّا وزارة الخارجية الكندية فقالت إنها على علم بتقارير إعلامية عن الحكم، وإن مسؤوليها سيراقبون القضية والضغط من أجل منح شياو زيارة قنصلية.

وأضافت في بيان أن “الافتقار إلى الشفافية في الإجراءات القانونية للسيد شياو مثير للقلق للغاية ، وكذلك الافتقار المستمر إلى الزيارات القنصلية، مما يمنعنا من أن نكون قادرين على تقييم سلامته”.

ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة تومورو هولدينغز للتعليق.

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout