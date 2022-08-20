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الصين تسجل 2354 إصابة جديدة بكورونا

20
AUGUST
2022
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قالت لجنة الصحة الوطنية إن بر الصين الرئيسي سجل 2354 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة منها 639 إصابة مصحوبة بأعراض و1715 بلا أعراض.

وسجلت الصين 2804 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 603 مصحوبة بأعراض و2201 بلا أعراض

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليظل عدد الوفيات عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 238822 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية تسجيل العاصمة بكين أربع إصابات مصحوبة بأعراض ارتفاعا من إصابة واحدة قبل يوم وإصابة واحدة بلا أعراض مقابل عدم تسجيل أي إصابات قبل يوم.

وأظهرت البيانات تسجيل مدينة شنغهاي إصابة واحدة محلية جديدة مقابل عدم تسجيل أي إصابات في اليوم السابق وإصابتين محليتين بلا أعراض في مناطق الحجر الصحي بانخفاض عن ثلاث إصابات سابقة.

 

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