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ماكرون: بوتن يستحضر أشباح روح الانتقام من أوروبا

20
AUGUST
2022
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بعد ساعات من حديثه هاتفيا إلى نظيره الروسي، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتن بشن "هجوم وحشي" على أوكرانيا فيما وصفه بـ "انتهاك استعماري انتقامي للقانون الدولي".

وقال ماكرون في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية 78 لإنزال الحلفاء في جنوب فرنسا، الذي كان النازيون يحتلونه خلال الحرب العالمية الثانية،"منذ أن شن فلاديمير بوتن هجومه الوحشي على أوكرانيا، عادت الحرب إلى الأراضي الأوروبية، على بعد ساعات قليلة منا".

وأضاف ماكرون أن بوتن يسعى إلى فرض "إرادته الاستعمارية" على أوروبا، مستحضرا "أشباح روح الانتقام" في "انتهاك صارخ لسلامة الدول".

وحذر ماكرون المواطنين الفرنسيين من أن أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية الناتجتين عن الحرب واللتين تواجهان أوروبا لم تنتهيا بعد، واصفا إياهما بأنهما "ثمن حريتنا وقيمنا".

في وقت سابق الجمعة، تحدث ماكرون هاتفيا إلى بوتن لأكثر من ساعة، لحث روسيا على قبول شروط أوكرانيا للسماح لمفتشي الأمم المتحدة النوويين بزيارة أكبر محطة نووية في أوروبا.

كما ناقش الزعيمان الجهود المبذولة لإخراج الحبوب والسلع الغذائية الأخرى من أوكرانيا.

كانت محادثتهما العشرين من نوعها هذا العام، لكنها الأولى منذ ثلاثة أشهر.

 

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