رئيسة وزراء فنلندا أمام اختبار مخدرات بعد ضجة تسريب فيديو "الرقص الصاخب"

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صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الجمعة، إنها أجرت اختبارًا للمخدرات بعد أن أثار مقطع فيديو مسرب لرقصها مع أصدقائها في حفلة ضجة واسعة في البلاد، وفقًا لما نقلته إذاعة YLE الفنلندية.

وقالت مارين: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك اتهامات خطيرة جدًا في المجال العام بأنني تعاطيت المخدرات. وأرى أن هذه الاتهامات خطيرة للغاية وثقيلة".

وأضافت: "لحمايتي القانونية ولمحو مثل هذه الشكوك، رغم أنني أعتبر طلب اختبار المخدرات غير معقول، أجريت اليوم اختبارا لتعاطي المخدرات".

وتابعت رئيسة الوزراء الفنلندية، البالغة من العمر 36 عامًا، بالقول إنه "حتى في سنوات مراهقتي، لم أستخدم أي نوع من المخدرات".

وأقرت مارين، الخميس، بأنها احتفلت "بطريقة صاخبة" بعد نشر مقاطع فيديو خاصة من الحفل، لكنها قالت إنها غاضبة من تسريب اللقطات، التي أثارت انتقادات من المعارضين السياسيين، إلى وسائل الإعلام.

وأضافت مارين: "مقاطع الفيديو هذه خاصة وتم تصويرها في مكان خاص. أشعر بالاستياء من أنها باتت معروفة للجمهور".

دفع الفيديو بعض معارضي مارين إلى انتقاد سلوكها باعتباره غير لائق لرئيس الوزراء. وقال النائب المعارض ميكو كارنا، عبر حسابه على تويتر، الخميس، إن مارين "يجب أن تخضع لاختبار المخدرات".

وقالت مارين، الخميس، إن المشروبات الكحولية كانت متاحة في الحفل لكنها لم تكن على علم بأي تعاط للمخدرات.