living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيسة وزراء فنلندا أمام اختبار مخدرات بعد ضجة تسريب فيديو "الرقص الصاخب"

19
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الجمعة، إنها أجرت اختبارًا للمخدرات بعد أن أثار مقطع فيديو مسرب لرقصها مع أصدقائها في حفلة ضجة واسعة في البلاد، وفقًا لما نقلته إذاعة YLE الفنلندية.
وقالت مارين: "في الأيام الأخيرة، كانت هناك اتهامات خطيرة جدًا في المجال العام بأنني تعاطيت المخدرات. وأرى أن هذه الاتهامات خطيرة للغاية وثقيلة".
وأضافت: "لحمايتي القانونية ولمحو مثل هذه الشكوك، رغم أنني أعتبر طلب اختبار المخدرات غير معقول، أجريت اليوم اختبارا لتعاطي المخدرات".

وتابعت رئيسة الوزراء الفنلندية، البالغة من العمر 36 عامًا، بالقول إنه "حتى في سنوات مراهقتي، لم أستخدم أي نوع من المخدرات".
وأقرت مارين، الخميس، بأنها احتفلت "بطريقة صاخبة" بعد نشر مقاطع فيديو خاصة من الحفل، لكنها قالت إنها غاضبة من تسريب اللقطات، التي أثارت انتقادات من المعارضين السياسيين، إلى وسائل الإعلام.

وأضافت مارين: "مقاطع الفيديو هذه خاصة وتم تصويرها في مكان خاص. أشعر بالاستياء من أنها باتت معروفة للجمهور".

دفع الفيديو بعض معارضي مارين إلى انتقاد سلوكها باعتباره غير لائق لرئيس الوزراء. وقال النائب المعارض ميكو كارنا، عبر حسابه على تويتر، الخميس، إن مارين "يجب أن تخضع لاختبار المخدرات".
وقالت مارين، الخميس، إن المشروبات الكحولية كانت متاحة في الحفل لكنها لم تكن على علم بأي تعاط للمخدرات.

CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout