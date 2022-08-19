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نجاة طائرة ركاب من كارثة بعد نوم الطيارين.. هذا ما حصل!

19
AUGUST
2022
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نجت طائرة ركاب إثيوبية من كارثة بعدما نام طاقم القيادة لدى عودتها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى مطار أديس أبابا.
ونام الطياران على ارتفاع 37 ألف قدم (11 ألف متر)، وتجاوزت الطائرة مدرج المطار قبل أن يستيقظا للهبوط بأمان بالطائرة، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
حاولت المراقبة الجوية الاتصال بهم بعد أن تجاوزوا نقطة الهبوط في مطار أديس أبابا الإثيوبي.
وذكرت صحيفة "أفييشن هيرالد" المتخصصة في أخبار حوادث الطيران أن إنذار الطيار الآلي أيقظ طاقم الخطوط الجوية الإثيوبية في النهاية وهبطوا بالطائرة بعدما عادا للمدرج.
وعادة ما تستغرق طائرة بوينغ 737، التي تتسع 154 مقعدا، أقل من ساعتين طيران في رحلتها بين الدولتين الجارتين.
وأقلعت رحلة ركاب يوم الاثنين الماضي من مطار الخرطوم بالسودان.
وتراوحت ردود الفعل على النوم أثناء العمل من التعاطف مع جدول عمل الطيارين المزدحم إلى الصدمة لأنهم ناموا أثناء العمل.
"إجهاد الطيارين ليس بالأمر الجديد، ولا يزال يشكل أحد أهم التهديدات للسلامة الجوية - دوليا"، هكذا غرد محلل الطيران أليكس ماتشيراس.

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