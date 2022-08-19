مرشح لمنصب بارز يتعهّد بنقل سفارة بلاده إلى القدس..

A + A -

احتدمت المنافسة بين مرشحي حزب المحافظين البريطاني لمنصب رئاسة الوزراء، تزامنا مع تسريبات ووعود من أجل حشد الدعم لهما.

وصرح وزير المالية السابق والمرشح لمنصب رئيس الحكومة ريشي سوناك، بأنه مستعد لنقل سفارة بلاده في إسرائيل للقدس وذلك خلال كلمة له في جلسة حوارية نظمها جناح أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين البريطاني.

وفي محاولة لاسترضاء أنصار اسرائيل في الحزب، اعتبر سوناك أن القدس هي العاصمة التاريخية لدولة الاحتلال، مؤكدًا أنه في حال فوزه بالانتخابات سينظر في الأمر، وينفذه فورا كما فعل الأمريكيون.

لكن في المقابل، أظهر استطلاع رأي جديد أن وزير الخارجية ليز تراس والمرشحة لمنصب رئيسة الوزراء لا تزال تحتل الصدارة وتبدو في وضع جيد للغاية.

ووفقا لبيانات استطلاع أجراه معهد يوغوف بالتعاون مع شبكة سكاي نيوز الإنجليزية الإخباري، فإن تراس تتقدم على منافسها سوناك بـ32 نقطة، فقد حصلت على دعم 66% من أعضاء حزب المحافظين.

ومع محافظة تراس على تقدمها، تتوالى التسريبات السلبية عنها، حيث ذكرت وسائل إعلام بريطانية، عن أنها اقترحت في عام الفين وتسعة فرض رسوم على زيارة المرضى للمراكز الطبية، كما انها أخرت صدور تقرير عن حقوق الإنسان يتعلق بترحيل اللاجئين إلى رواندا.

الغد