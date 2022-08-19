السلطات اليابانية تشجع فئة الشباب على شرب الكحول...بهدف تعزيز اقتصادها!

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تشجع السلطات اليابانية، في خطوة جديدة، فئة الشباب على شرب المزيد من المشروبات الكحولية مثل مشروب "الساكي"، أي نبيذ الأرز"، لتعزيز الصناعة والاقتصاد في البلاد.



وكانت اليابان قد فرضت سابقاً ضرائب على مثل هذه المشروبات، وذلك قبل تدخل وكالة الضرائب الوطنية في مسابقة وطنية للتوصل إلى أفكار لعكس هذا الاتجاه.



وتسعى وكالة الضرائب الوطنية من خلال حملة "Sake Viva!" في التوصل إلى خطة لجعل الشرب أكثر جاذبية لدى الشباب، وتعزيز صناعة الخمور.



وتطلب المسابقة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً مشاركة أفكارهم التجارية لبدء الطلب بين أقرانهم، سواء كان ذلك من أجل الساكي أو شوتشو أو الويسكي أو البيرة أو النبيذ.



وقالت المجموعة التي تدير المنافسة لصالح مصلحة الضرائب إن العادات الجديدة، التي تشكلت جزئيًا خلال جائحة كوفيد-19، وشيخوخة السكان أدت إلى انخفاض مبيعات الكحول.



وتابعت أنها تريد من المتسابقين ابتكار عروض ترويجية وعلامات تجارية وحتى خطط متطورة تتضمن الذكاء الاصطناعي.

وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن ردود الفعل كانت متباينة، مع بعض الانتقادات لمحاولة الترويج لعادات غير صحية.