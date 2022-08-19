كاليفورنيا.. قتلى بتصادم طائرتين صغيرتين قبيل هبوطهما

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سقط قتلى بحادثة اصطدام طائرتين صغيرتين على متنهما 3 أشخاص بالقرب من مطار محلي جنوبي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

ولم يتضح بعد عدد الضحايا جراء الحادث الذي وقع أثناء هبوط الطائرتين فوق مطار "واتسونفيل" في كاليفورنيا بحسب ما أفادت السلطات المعنية.

وقالت "إدارة الطيران المدني" الأميركية إنّ الاصطدام وقع بين طائرة سيسنا 340 ثنائية المحرك كان على متنها شخصان، وطائرة سيسنا 152 أحادية المحرك كان على متنها الطيار فقط، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وأضافت الإدارة، في بيان صباح اليوم الجمعة، أنّ الطائرتين "اصطدمتا ببعضهما البعض بينما كان الطياران في مرحلة الهبوط الأخيرة في مطار واتسونفيل المحلّي"، المنشأة الصغيرة الواقعة على بُعد حوالي 120 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة سان فرانسيسكو.

وقالت إدارة مدينة واتسونفيل، من جانبها، إنّ الحادث أسفر عن سقوط "قتلى"، من دون أن تحدّد عددهم أو تقدّم أي تفاصيل أخرى.

غير أن بيان إدارة الطيران المدني أكد أن الحادث لم يوقع أي إصابات على الأرض، ما يعني أنّ العدد الأقصى للضحايا هو الثلاثة أشخاص الذين كانوا على متن الطائرتين.

وأفادت صحيفة "يو أس توداي" أن شخصين على الأقل قتلا في الحادث الذي وقع في الساعة الثالثة مساء بحسب التوقيت المحلي للمدينة الواقعة غربي الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لم يصب أي شخص على الأرض جراء الحادث.

وفتحت الوكالة الأميركية لسلامة النقل تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث.