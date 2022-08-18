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الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع

18
AUGUST
2022
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ارتفع الروبل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، الخميس، مقابل الدولار واليورو، كما ارتفعت الأسهم الروسية.

وبحلول الساعة 1444 بتوقيت جرينتش، صعد الروبل 2.4 بالمئة مقابل الدولار عند 59.27، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أقوى مستوى له منذ 26 يوليو تموز عند 58.90.

وارتفع الروبل مقابل اليورو 2.8 بالمئة إلى 59.94، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.

وبفضل ضوابط رأس المال، أصبح الروبل أفضل العملات من حيث الأداء في العالم هذا العام.

وتراجعت تقلبات الروبل بعد تأرجحه بشكل حاد مع وصوله إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 121.53 مقابل الدولار في بورصة موسكو في مارس آذار، بعد أيام من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير شباط، ثم صعوده إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات ليبلغ 50.01 في يونيو حزيران.

وفي سوق السندات، لامست عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، والتي تتحرك عكسيا مع الأسعار، أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع عند 8.90 بالمئة، قبل أن ترتفع مجددا 9.01 بالمئة عند الإغلاق أمس الأربعاء.

وصعد مؤشر أر.تي.إس المقوم بالدولار 2.7 بالمئة إلى 1167.1 نقطة. كما ارتفع مؤشر بورصة موسكو 0.4 بالمئة إلى 2196.1 نقطة.

Reuters
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