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إستطلاع: من يحتلّ الصدارة في سباق رئاسة الحكومة البريطانية؟

18
AUGUST
2022
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أظهر استطلاع جديد للرأي، نُشر اليوم الخميس، أنّ وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، التي تحتلّ الصدارة، تبدو في وضع جيّد للغاية لخلافة بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء في أيلول/سبتمبر.
وتتقدّم "تراس" على منافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك بـ32 نقطة، فقد دعمها 66% من أعضاء حزب المحافظين، بينما أيّد 34% سوناك، وفقاً لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" بالتعاون مع شبكة "سكاي نيوز"، من دون أن يأخذ في الاعتبار الـ13% من الأعضاء الذين لم يتخذوا قرارهم بعد.

وقبل أسبوعين، منحها استطلاع أجراه "يوغوف" بالتعاون مع صحيفة "التايمز" تقدّماً بـ38 نقطة.

وتمحورت المناظرات الحادّة، التي شهدتها الأسابيع الأخيرة، بين المرشحَين لخلافة جونسون، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتوتّر، إذ تجاوز التضخّم الـ10%، فيما شهد العديد من القطاعات إضرابات في مواجهة تأكل القدرة الشرائية.

واضطرّ بوريس جونسون إلى الاستقالة، في السابع من تموز/يوليو، بعد أكثر من 50 استقالة في الفريق السياسي الحاكم، على أثر الفضائح التي أحاطت به والأكاذيب المتكرّرة الصادرة عنه.

ويصوّت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 200 ألف هذا الصيف، عن طريق البريد أو عبر الإنترنت، لتحديد من سيحل محل جونسون كزعيم للحزب، وبالتالي كرئيس للوزراء وهو ما سيُحسم في الخامس من أيلول/سبتمبر.

وقال نحو 57% من أعضاء الحزب (معظمهم من الذكور والبيض والأكبر سنّاً) إنهم صوتوا بالفعل، بينما لم يفعل 38% ذلك. وتدّعي ليز تراس، البالغة من العمر 47 عاماً والتي تتبنّى مواقف يمينية، أنّها مارغريت تاتشر. ووفقاً للاستطلاع نفسه، تقدّمت بفارق 37 نقطة بين أولئك الذين صوّتوا بالفعل (68% لمصلحتها، مقابل 31% لسوناك).

كذلك، أظهر الاستطلاع الذي أجري على 1089 من أعضاء الحزب أنّ المرشّحَين لا يزالان أقل شعبية من بوريس جونسون الذي لو كان في السباق لحصل على 46% من أصوات أعضاء الحزب، مقابل 24% لتراس و23% لسوناك.

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