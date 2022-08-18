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الهند- "ملابسها مثيرة".. قاض يرفض شكوى اعتداء جنسي

18
AUGUST
2022
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حكم قاضٍ في جنوب الهند برفض شكوى امرأة من تعرضها لاعتداء جنسي، ورأى أنها كانت ترتدي ملابس "مثيرة"، مما تسبب في موجة غضب عام في البلاد، التي يتصدر فيها العنف ضد النساء والفتيات عناوين الأخبار بشكل متكرر.

وأدلى قاضي المحكمة الجزئية في ولاية كيرالا بهذه التصريحات الأسبوع الماضي أثناء منح الكفالة الاستباقية لرجل يبلغ من العمر 74 عامًا متهم بالتحرش والاعتداء الجنسيين، وفقًا لوثائق المحكمة. ولم يتم توجيه تهمة رسمية إلى الرجل.

وجاء في أمر المحكمة أن الصور التي تم تقديمها مع طلب الإفراج بكفالة تظهر المرأة وهي ترتدي ثيابا "مثيرة جنسيًا"، مضيفا أنه بناء على الانطباع الأول للمحكمة، فإن شكواها "لن تصمد" ضد المتهم.

وجاء في أمر المحكمة أنه "من المستحيل تصديق" أن الرجل المعاق يستطيع سحب المرأة "بقوة" إلى حجره و"الضغط على صدرها جنسيا".

تواصلت CNN مع محامي الرجل، لكن دون أي رد حتى وقت النشر.

وأثارت تلك الأنباء موجة غضب في الهند، حيث تواجه النساء تمييزًا واسع النطاق، وغالبًا ما لا يتم الإبلاغ عن وقائع الاعتداء الجنسي بسبب الافتقار إلى سبل الإنصاف القانونية والنظام القانوني البطيء.

وأدانت رئيسة لجنة دلهي للمرأة سواتي ماليوا موقف قاضي المقاطعة وحثت محكمة كيرالا العليا على النظر في القضية. وقالت عبر حسابها على تويتر: "متى ستتغير العقلية التي تلوم ضحايا الاعتداء الجنسي؟".

ووصف رئيس اتحاد الطلاب في الهند في بي سانو تصريحات القاضي بأنها "رجعية". وقال، في تغريدة على تويتر إن منطق تحميل النساء مسؤولية الاعتداء الجنسي بسبب لباسهن يعني إلقاء اللوم على الضحية وإثارة صور نمطية عن ضحايا الاغتصاب.

CNN
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