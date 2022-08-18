"أحجار الجوع".. الجفاف يكشف عن منحوتات تحذر من "الأوقات الصعبة"

A + A -

أدى الجفاف الشديد إلى تقلص مستوى الأنهار في جميع أنحاء أوروبا، وكشف عن صخور منحوتة منذ قرون لتحذير الأجيال القادمة من الأوقات الصعبة المقبلة.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن سكان محليين قولهم إن الصخور التي يعود تاريخها إلى قرون، والمعروفة باسم "أحجار الجوع" (hunger stones)، عادت إلى الظهور الأسبوع الماضي مع انخفاض مستوى الأنهار في أوروبا بسبب الجفاف.

وكانت أحجار الجوع قد ظهرت قبل سنوات، وتحديدا عام 2018 في جمهورية التشيك، وذلك بعد انخفاض مستوى نهر محلي بسبب الجفاف.

وأحد هذه الأحجار يقع على ضفاف نهر "إلبه" (Elbe River)، الذي يبدأ في التشيك ويتدفق عبر ألمانيا.

ويعود تاريخ الصخرة إلى عام 1616، وهي محفورة مع تحذير باللغة الألمانية: "Wenn du mich seehst, dann weine" - "إذا رأيتني، فابكي".

قال فريق من الباحثين التشيكيين إن "هذه النقوش حفرت خلال سنوات المشقة، وهي تحذر من عواقب الجفاف".

وأضاف الباحثون أن النقوش تعبر "عن أن الجفاف تسبب في ضعف المحاصيل، ونقص الغذاء، وارتفاع الأسعار، والجوع للفقراء، وقد تكرر حدوثه خلال عدة أعوام