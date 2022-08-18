شمت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعدوته اللدود ليز تشيني، التي خسرت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية وايومينغ، واصفا إياها بـ”الحمقاء التي يجب أن تخجل من نفسها”.

وفي منشور عبر حسابه على Truth Social، أشاد ترامب بـ”الفوز الحاسم” لمنافسة تشيني، التي دعمها، هارييت هيغيمن، قائلا إن “خسارة ليز تشيني الكبيرة جدا كانت أكبر بكثير مما كان متوقعا في أي وقت مضى”.

واعتبر أن “هذه نتيجة رائعة لأمريكا، وتوبيخ كامل للجنة غير المنتخبة من المأجورين السياسيين والبلطجية”، مضيفا: “يجب أن تخجل ليز تشيني من نفسها، والطريقة التي تتصرف بها، وكلماتها وأفعالها الحاقدة تجاه الآخرين.. الآن يمكنها أن تختفي أخيرا في أعماق النسيان السياسي حيث، أنا متأكد من أنها ستكون أكثر سعادة مما هي عليه الآن. شكرا لك وايومينغ!”.

وقال إن تشيني “ركزت على اعتقادها أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لم تكن مزورة ومسروقة، على الرغم من الأدلة الهائلة والحاسمة على عكس ذلك. ليز تشيني حمقاء تم التلاعب بها من قبل أولئك الذين يريدون تدمير بلادنا”.

هذا وسخر، دونالد ترامب جونيور، ونشر لها صورة وهي تعمل في مطعم “ماكدونالدز” وتقدم لترامب مشروباته بينما هو يضحك.