living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دوافع قتل مسلمين في نيو مكسيكو تتكشّف... "كراهية" أم خلافات شخصية؟

17
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ربطت منظمات إسلامية أميركية مقتل أربعة رجال مسلمين في ولاية نيو مكسيكو على مدى العام المنصرم بالطائفية، لكن مسلمين مِمّن يعرفون القتلى والمسلّح المشتبه به يشيرون إلى الثأر والخلافات الشخصية بوصفها دوافع محتملة.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي القبض على اللاجئ الأفغاني محمد سيّد (51 عاماً) باعتباره المشتبه به الرئيسي في إطلاق النار على أربعة رجال مسلمين في ألباكركي، أكبر مدينة في نيو مكسيكو. وينفى سيّد تورّطه، ومن المقرّر أن يمثل اليوم أمام محكمة.

وقال المحققون إنّ "خلافاً بين أفراد" ربما أدّى إلى إطلاق النار على الرجال وهم من أصل أفغاني أو باكستاني.

وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) من بين المنظمات الإسلامية التي سرعان ما ندّدت بعمليات القتل باعتبارها "كراهية" محتملة "للشيعة". وكان ثلاثة من الضحايا من الطائفة الشيعية المسلمة، أما سيّد فهو مسلم من الغالبية السنية.

وقال عابد أيوب، مدير الشؤون القانونية والسياسات في اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، إنّ عمليات القتل كانت بوضوح ضد شيعة. و"ندّد" التحالف الشيعي للقضاء على التمييز العنصري بما وصفه بعمليات "القتل العمد".

ويشتعل التوتر بين الشيعة والسنة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بما في ذلك في أفغانستان حيث كثيراً ما يهاجم متشدّدون من السنة أشخاصاً من الشيعة.
لكن زعماء مسلمين في نيو مكسيكو قالوا إنّه من غير الصحيح وصف عمليات القتل بأنها طائفية، ويخشون من أن يُلحق مثل هذا الوصف الضرر بالعلاقات بين الشيعة والسنة الذين يُصلون معاً في المركز الإسلامي في نيو مكسيكو، وهو المسجد الرئيسي في ألباكركي. ولم تشهد الولايات المتحدة من قبل تصاعداً للتوتر بين الشيعة والسنة.

وقالت سامية أسيد، وهي ناشطة فلسطينية أميركية في مجال حقوق الإنسان نظمت وقفة لتأبين الضحايا بمشاركة منتمين لمختلف الأديان، "القول ببساطة إنّ هذه جريمة كراهية بين السنة والشيعة أمر متهوّر".

كان مازن كاظم يعمل على ملف إعادة توطين سيّد منذ أن وصل إلى ألباكركي قبل نحو ست سنوات. وقال كاظم إنّه عندما تزوجت ابنة سيّد من افتخار أمير، وهو شيعي، رغماً عنه في 2018، تم الطعن في سلطته التقليدية كرجل على ابنته وشعر بالإهانة.

اتُهم سيّد بقتل صديق لأمير في 26 تموز يدعى أفتاب حسين (41 عاماً)، وهو مدير مقهى ومهاجر حديثاً.

وقال كاظم إنّ سيّد يضمر في قلبه ضغينة للشيعة، لكنه يعتقد أن مقتل حسين كان ثأراً لما فعلته ابنته وصهره.

وقال كاظم، وهو شيعي ساعد في تنظيم مسيرة وحدة للمسلمين يوم الجمعة، إنّه "ليس (خلافاً) بين السنة والشيعة، بل هي (قضية) تطرّف".

وقال مولا أكبر، صاحب شركة تجارية أفغانية أميركية، إنّ سيد، وهو سائق شاحنة، يعامل النساء على أنهنَّ "ممتلكات" ونادراً ما كان يعمل ويحاول بشكل غير قانوني استبدال قسائم شراء الطعام الرقمية بالمال في المتاجر، ومنها قسائم الطعام الخاصة به.

وقال أكبر إنّ خطة قسائم الطعام أدت إلى نزاع مع صاحب سوبر ماركت يدعى محمد أحمدي (62 عاماً).
وقُتل أحمدي بالرصاص في السابع من نوفمبر تشرين الثاني 2021 في واقعة قالت الشرطة إنها تتصل بوفاة ثلاثة آخرين في يوليو تموز وأغسطس آب من ذلك العام.

وكان شاهين، نجل سيّد، قد اعتُقل الأسبوع الماضي بتهمة حيازة أسلحة نارية لتقديمه عنواناً خاطئاً. وخلال جلسة محكمة يوم الاثنين، ربط مسؤولو الادعاء الاتحاديون نجل سيّد بمقتل نعيم حسين (25 عاما)، وهو صاحب شركة شاحنات، في الخامس من آب الجاري. ووصف محامي شاهين سيد هذه المزاعم بأنها "تخمين".

ولا يعتقد امتياز حسين أنّ الكراهية الطائفية لعبت أي دور في مقتل شقيقه محمد أفضل حسين (27 عاماً)، وهو سنّي كان يعمل مديراً للتخطيط بإحدى المدن، في الأول من آب. وهو يرفض المزاعم بأنّ شقيقه قُتل لاعتقاد القاتل خطأ أنّه شيعي. وجرى توجيه الاتهام إلى سيّد بقتله.

وقال امتياز حسين، المحامي الباكستاني البالغ من العمر 41 عاما، إنه التقى مع سيّد بضع مرات في المسجد الرئيسي في ألباكركي. وأضاف أنّه تحدث هو وشقيقه ذات مرة مع سيّد عن الوقت الذي قضاه كلاجئ في كويتا بباكستان بعد مغادرته أفغانستان.

وقال امتياز حسين، الذي يعتقد أنّ شقيقه قُتل بالرصاص من أكثر من شخص، إنّه "لا بد أنه شاهدنا نصلي بنفس النمط الذي يفعله كل السنة الآخرين".

ولا تزال الشرطة تعمل مع مسؤولي الادّعاء العام لتوجيه الاتهامات في مقتل نعيم حسين وأحمدي.

 

Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout