living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كابوس عسكري أم روبوت منزلي… ما حقيقة “الكلب المسلح”؟

17
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مهندسين روس في شركة "Machine Intellect" نجحوا في تطوير "كلب آلي قادر على حمل الأسلحة وإطلاقها"، مشيرة إلى أنه جرى عرضه لأول مرة أول أمس الاثنين في المنتدى العسكري الدولي للجيش الروسي، وأطلق عليه لقب "M-81".وأوضحت أن الكلب الآلي قادر على العمل في سيناريوهات عسكرية مختلفة، مثل التنقل عبر المناطق التي مزقتها الحرب لمسحها ولتوصيل الأدوية وتحديد أهداف معينة وغيرها من المهام..وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على المواقع الاجتماعية الكلب الآلي المغطى بقماش أسود وهو يحمل قاذفة صواريخ على ظهره ويمشي ويقف ويجلس كيفما يشاء وسط ردهات المعرض.وحازت الفيديوهات ملايين المشاهدين والتعليقات، حيث عبر أغلبهم عن خوفهم من فكرة تطوير "كلب مسلح"، حيث قال أحدهم، على تويتر "كل الخوف من الآت القتل المستقبلية"، فيما ذكر آخر "هذا ما أظهروه في المعرض، وما خفي كان أعظم!"من جهته، كشف موقع "ذا إنسايدر" أن "الكلب المسلح الروسي" ليس اختراعا غير مسبوق، فقد سبقت الصين لهذا النوع من الروبوتات.وأبرز أن الشركة الصينية "Unitree Robotics" كانت قد طورت كلبا مشابها عبارة عن "روبوت منزلي" يباع لعموم الناس مقابل 2700 دولار على موقعها، و420 دولار على موقع "علي إكسبريس"، أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في الصين.ولم يعلق مطورو "M-81" حتى الآن على التشابه مع الكلب الآلي الصيني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout