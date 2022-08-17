روسيا وسلطنة عمان تبحثان تعزيز تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية

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بحث مسؤولون من روسيا وسلطنة عمان، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية.

وقالت صحيفة "الشبيبة" العمانية إن مسؤولين عمانيين من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه التقوا بوفد من هيئة الرقابة البيطرية والصحة النباتية في روسيا.

وسلط الجانبان الضوء خلال اللقاء على تعزيز فرص التعاون في التبادل التجاري للمنتجات السمكية والزراعية والحيوانية، ومناقشة الإجراءات والشروط المتعلقة بإجراءات التصدير بين روسيا وعمان.

جاءت زيارة الوفد الروسي لسلطنة عمان بهدف الاطلاع على الممارسات الصحية، والتحقق من جودة التصنيع في المنشآت السمكية والزراعية والحيوانية ومنظومة سلامة الغذاء، وكذلك استكمال إجراءات تقييم شركة الأسماك العمانية؛ تمهيدًا للسماح بتصدير منتجاتها لروسيا الاتحادية.

وعاين الوفد الروسي عددا من الشركات الزراعية الحيوانية العمانية، واطلع على طرق تصنيع الشركات والجودة المتبعة للمنتج وفرص تصدير المنتجات إلى روسيا الاتحادية من خلال تقديم أوراق العمل.

في الإطار ذاته، زار الوفد الروسي مركز بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية، واطلع على الدراسات البحثية لبعض الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، كما زار الوفد المختبر المركزي للصحة الحيوانية التابع للوزارة وتجول في أقسام المختبر