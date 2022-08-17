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مهاجم سلمان رشدي: قرأت صفحتين فقط من "آيات شيطانية"

17
AUGUST
2022
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قال هادي مطر المتهم بطعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك مؤخراً، إنه قرأ صفحتين فقط من كتابه "ىيات شيطانية"، واعترف بأنه فوجئ بنجاة رشدي.
وقال مطر (24 عاما) وهو أميركي من أصل لبناني في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة "نيويورك بوست" من خلف القضبان في سجن مقاطعة تشوتاوكوا حيث يتم احتجازه بتهمة الشروع في القتل والاعتداء، إنه قرأ صفحتين من كتاب رشدي المثير للجدل، "لم أقرأ كل الكتاب من الغلاف للغلاف".
وتعرض رشدي (75 عاما)، للهجوم على خشبة المسرح في حدث يوم الجمعة حيث كان على وشك إلقاء محاضرة في معهد تشوتوكوا.
وتقول الشرطة إنه تعرض للطعن 10 مرات على الأقل وأصيب بتلف في الكبد، وقطع أعصاب في ذراعه وعينه.

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