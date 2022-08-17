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حرائق الغابات ضربت العديد من المدن في شمال الجزائر

17
AUGUST
2022
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أفادت "الحماية المدنية" في الجزائر أن "حرائق الغابات ضربت العديد من المدن في شمال الجزائر وأوقعت جرحى في مدينة سوق هراس الحدودية مع تونس، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأكدت "تواصل اندلاع 26 حريقا في 8 ولايات"، موضحة أن "أربعة منها في سوق هراس حيث أصيب أربعة أشخاص بحروق بدرجات متفاوتة كما ان 38 آخرين يواجهون صعوبات في التنفس".

وتدخلت مروحيات في ثلاث ولايات بينها سوق هراس. وبث تلفزيون محلي صورا للحرائق.

ومنذ بداية الصيف، إندلعت العديد من الحرائق في الجزائر وقتل حتى اليوم أربعة أشخاص. وتمتد الغابات في الجزائر على مساحة 1،4 ملايين هكتار. ويشهد شمال البلاد كل سنة حرائق غابات وتتزايد بشدة هذه الظاهرة بسبب التغيرات المناخية.

وكان صيف العام 2021 الأكثر تسجيلا لعدد القتلى. وقد لقي تسعون شخصا على الاقل حتفهم اثر حرائق غابات ضربت شمال البلاد وأتت على أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات

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