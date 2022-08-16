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اليونان تتهم تركيا بإرغام مهاجرين معظمهم سوريون على عبور حدودها

16
AUGUST
2022
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اتّهم وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي تركيا بإرغام مجموعة من المهاجرين على عبور الحدود مع اليونان، مؤكدًا مقتل فتاة سورية تبلغ خمسة أعوام كانت من بينهم.

وأعلنت الشرطة اليونانية مساء الإثنين أنها حددت موقع 38 مهاجرًا معظمهم سوريون، على الحدود اليونانية التركية، تقطعت بهم السبل منذ أيام، بحسب الأمم المتحدة، في جزيرة على نهر إيفروس الحدودي.

وأكد الوزير في بيان أثناء زيارة للمنطقة أن "تحت تهديد بالعنف، أرغموهم على التوجه نحو اليونان".

وأوضح أن 35 سوريًا وثلاثة فلسطينيين كانوا قد وصلوا إلى الضفة التركية من النهر، وأرغمتهم السلطات التركية على التوجه إلى الجزيرة.


ولفت ميتاراخي إلى أنه بحسب شهادات، قضت طفلة تبلغ خمسة أعوام على الأراضي التركية وهذا الأمر محزن، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية ستطلب مساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف العثور على جثة الطفلة على الجزيرة التركية كي تتمكن عائلتها من دفنها بكرامة.

وقال الوزير إنه عُثر على مجموعة المهاجرين على متن قارب "على مسافة نحو أربعة كيلومترات من جزيرة إيفروس التركية"، ونُقلت امرأة حامل كانت ضمن المجموعة إلى المستشفى.

وأفادت منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان ووسائل إعلام بأن هؤلاء اللاجئين قد يكونوا ضحايا عمليات صد غير قانونية بين اليونان وتركيا، وقد تقطعت بهم السبل منذ أيام في جزيرة تقع في نهر إيفروس الذي يشكل الحدود بين البلدين.

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