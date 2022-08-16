الحرائق تلتهم كنيسة جديدة في مصر!

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نشب حريق هائل، ظهر اليوم الثلاثاء، في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات وخسائر بشرية حتى الآن.



وقال مصدر أمني إن "شرطة النجدة تلقت إخطارا بنشوب حريق في كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة".



وأشار إلى أنه "تم الدفع بأكثر من 10 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق".



ولفت إلى أن "الكنيسة تقع في منطقة جديدة وليس هناك تكدس للمبان حولها، مما يسهل مهمة قوات الدفاع المدني".



وذك أنه "لم يتم تلقي إخطار بوقوع إصابات بشرية حتى الآن كما لم يتبين سبب الحريق".



وأوضح أنه تم "إخطار هيئة الإسعاف من أجل الدفع بسيارات الإسعاف للتعامل مع أية طوارئ، فضلا عن إخطار النيابة العامة للتحقيق".



تجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت الأحد حريقا ضخمت في كنيسة الشهيد أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة أودى بحياة 41 شخصا فضلا عن إصابة 14 آخرين.



كما وقع ماس كهربائي مساء الاثنين في كنيسة العذراء والأنبا موسى الأسود بمنطقة كرداسة في الجيزة وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر.